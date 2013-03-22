Крупнейший частный собственник ряда облгазов «Газтек» за год увеличил убыток в 5 раз

Крупнейший частный собственник ряда украинских облгазов – компания «Газтек» в 2012 году увеличила чистый убыток по сравнению с 2011 годом в 5 раз – до 64,694 млн грн с 13,654 млн грн, говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, активы компании в 2012 году выросли по сравнению с 2011 годом на 86,6% – до 1,15 млрд грн, собственный капитал – на 46,6%, до 198 млн грн.

Суммарная дебиторская задолженность компании за 2012 год увеличилась в 21 раз – до 73,608 млн грн.

Текущие обязательства «Газтек» за прошлый год выросли в два раза – до 933,821 млн грн, долгосрочные – не изменились (2,37 млн грн).

Компания также сообщает, что собрание акционеров запланировано на 26 апреля 2013 года.

Справка УНИАН. ЧАО «Газтек» (г. Киев) является крупнейшим частным собственником пакетов акций ряда украинских облгазов. «Газтек», в частности, приобрел в последнее время на приватизационных конкурсах блокирующие госпакеты акций «Николаев-», «Ивано-Франковск-», «Севастополь-», «Днепропетровск-», «Запорож-», «Луганск-», "Винницагаза".

Собственниками самого «Газтека» являются ряд кипрских компаний - Krezer Holdings Limited, Nesiba Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited и Porala Venchers Limited, которые ряд СМИ связывают с украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем, контролирующим также и банк «Надра».

В начале сентября 2012 года "Газтек" привлек у банка “Надра” (Киев) кредит на 250 млн грн для покупки акций предприятий по газоснабжению и газификации.