Украина интересуется опытом Германии в модернизации ГТС

Украина заинтересована в использовании передового немецкого опыта в проекте модернизации газотранспортной системы Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом сказал советник Президента - руководитель Главного управления по вопросам международных отношений Администрации Президента Андрей Гончарук во время встречи с вице-председателем банка "Ротшильд-Европа" Клаусом Мангольдом в рамках визита в ФРГ.

А.Гончарук выразил готовность рассмотреть предложения по финансированию такого проекта и предоставить необходимое содействие в реализации украинско-немецких проектов в инвестиционной сфере.

А.Гончарук также провел переговоры с советником Федерального канцлера по вопросам внешней политики и безопасности – руководителем управления международных отношений, внешней безопасности и глобальных вопросов Ведомства Федерального канцлера Германии Кристофом Гойсгеном, внешнеполитическим и дипломатическим советником Федерального президента ФРГ Гансом-Петером Беером, а также членом комитета по международным отношениям Бундестага Карлом-Георгом Вельманом.

В ходе встреч состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов повестки дня двусторонних отношений. Стороны обсудили возможные пути активизации украинско-немецкого политического диалога на высшем уровне, дальнейшего расширения двустороннего экономического сотрудничества, укрепления межпарламентских контактов. Отдельное внимание было уделено взаимодействию в рамках международных организаций – в том числе ОБСЕ с учетом председательства в ней Украины в 2013 году.

*** Группа компаний "Ротшильд" является признанным лидером в вопросах инвестиционного посредничества, банковского обслуживания корпоративных клиентов, обслуживания частного акционерного капитала, управления активами. В сфере инвестиционного банкинга группа специализируется на предоставлении консультационных услуг в операциях по слиянию и поглощению и по объемам таких операций занимает 5 место в мире. Общая стоимость активов Paris Orléans S.A. - финансовой холдинговой компании, которая контролирует банковские операции группы компаний «Ротшильд», составляет 7,718 млрд евро.

Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов – 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов – 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.

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