Мораторий на банкротство горных предприятий спасет отрасль - автор законопроекта

Принятие Верховной Радой закона о внесении изменений в Закон Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом» (о запрете на возбуждение дел о банкротстве горных предприятий) позволит избежать полной парализации и коллапса в работе угольной промышленности.

Об этом заявил автор законопроекта, народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Виктор Турманов, сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов.

По мнению депутата, принятие закона позволит предотвратить потерю чрезвычайно важных для экономики Украины горных предприятий и избежать значительных социальных проблем.

«Предыдущий закон (о запрете на возбуждение дел о банкротстве горных предприятий) действовал до 1 января 2013 года. И, учитывая то, как парламент работал в последнее время, процесс принятия нового затянулся. Поэтому на этой недели началось блокирование счетов угольных предприятий, а сегодня в Луганске дело по банкротству одного из предприятий даже было направлено в суд», – отметил депутат.

По его словам, в результате принятия закона удалось избежать коллапса в работе всех угольных предприятий. «Депутаты это понимали, и вопрос благополучно решился. Таким образом, мы приняли закон, который приостанавливает действие банкротства угольных предприятий до 1 января 2015 года. Закон очень важный, и Президент его обязательно подпишет», – добавил он.

В тоже время В.Турманов отметил, что представителям Коммунистической партии будет очень трудно объяснить шахтерам свою позицию относительно закона.

Как напомнили в пресс-службе ПР, фракция коммунистов в Верховной Раде не поддержала решение продлить действие моратория на возбуждение дел о банкротстве угольных предприятий.

Как сообщал ранее УНИАН, Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом".

Законом вносятся изменения к Закону Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом», согласно которым дела о банкротстве горных предприятий (горнодобывающие предприятия, шахты, рудники, копи, карьеры, разрезы, обогатительные фабрики, шахтоуглестроительные предприятия), в уставных фондах которых доля государства составляет не менее 25%, не возбуждаются со дня вступления в силу Закона Украины „О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом” до 1 января 2015 года.