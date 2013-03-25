Азаров считает, что Газпрому пора определиться, как продавать газ Украине

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что Газпрому необходимо определиться, что ему выгоднее: оставлять высокую цену на газ для Украины и вынуждать тем самым Киев сокращать закупки газа. или снизить цену, чтобы избежать сокращения объемов закупки.

Об этом Н.Азаров заявил в эфире телеканала «Мир» в воскресенье.

«Сейчас цена газа, который мы покупаем в России, составляет 530 долл за тысячу кубометров. Таких цен на рынке нет. Более того, это вынудило нас значительно сократить потребление газа. А выгодно ли это Газпрому? Ведь мы будем и дальше сокращать поребление этого газа. То есть, по сути дела Газпром теряет крупнейшего покупателя своей продукции. Тут надо взвесить: у вас есть возможность либо больше продать товара, но по дешевой цене, либо меньше, но по дорогой. Что для вас более выгодно – посчитайте сами», - заявил Н.Азаров.

При этом он не назвал конкретной цены газа, которую Украина считает справедливой.

«Допустим. Газпром продает газ на границе Польши. Отбросим затраты, которые несет тот же самый Газпром при прокачке газа через территорию Украины, и получим справедливую цену на газ», - сказал премьер-министр Украины.

Как сообщал УНИАН, Н.Азаров заявил, что газовые контракты Украины с Россией не содержат юридических зацепок для их опротестования в суде.

По словам Н.Азарова, уже три года Украина платит кабальную цену по газовым контрактам и, по мнению премьер-министра, почти бесплатно прокачивает российский газ в страны Европейского Союза. “Но сейчас мы наконец-то приблизились к тому моменту, когда, наверное, мы с Россией договоримся”, - подчеркнул Н.Азаров.

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий рассчитывает, что Украине удастся договориться с Россией о снижении цены на газ уже в текущем году.

Украина не исключает возможности передачи в аренду ГТС в рамках создания консорциума по ее управлению. Пока рассматривается возможность создания как двустороннего - с Россией, так и трехстороннего - с РФ и ЕС - консорциума по управлению ГТС.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год. Цена на газ устанавливается поквартально.

Украина добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - напротив, заниженной.

В первом квартале 2012 года цена российского газа составила около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором квартале - 425 долл., в третьем - 426 долл., в четвертом - около 430 долларов за 1 тыс. куб. м.

В феврале 2013 года, по данным Министерства экономического развития и торговли, средняя таможенная цена на импортный газ для Украины снизилась по сравнению с январем на 1,5% - до 419,7 долл. с 426,16 долл. за 1 тыс. куб. м.