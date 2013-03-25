Нефть дорожает на позитивных новостях с Кипра

На мировых торгах в понедельник, 25 марта, цены на нефть растут на фоне снижения напряженности ситуации на Кипре.

Так, цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже выросла на 0,52 доллара, или 0,48%, - до 108,18 доллара за баррель.

Стоимость майских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличилась на 0,43 доллара, или 0,48%, - до 94,16 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Напомним, политическое решение о финпомощи Кипру, включающее основные ее параметры, было одобрено всеми странами еврозоны, а также Еврокомиссией, ЕЦБ и МВФ. Оно включает планы реструктуризации второго крупнейшего банка острова и кредитную помощь Кипру в размере 10 миллиардов евро.