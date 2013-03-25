Британская RPS удвоила оценку стоимости запасов углеводородов Kulczyk Oil в Украине

Варшава. Британская компания RPS (Лондон) оценивает стоимость подтвержденных, правдоподобных и возможных запасов углеводородов (3Р) международной компании Kulczyk Oil Ventures в Украине на конец прошлого года в 448,3 млн долл., что на 110% больше, чем в 2011 году.

Согласно сообщению KOV, которым располагает УНИАН, RPS увеличила оценку всех запасов по итогам прошлого года почти на 85% - до 72,7 млрд кубических футов газа (2,580 млрд кубометров газа) и 723,5 тыс. баррелей газоконденсата, или вместе 12,85 млн баррелей эквивалента нефти (MMboe).

Также RPS увеличила оценку доказанных запасов (1Р) на 7,8% - до 3,990 MMboe, доказанных и правдоподобных (2Р) - на 32,1%, до 6,963 MMboe.

Компания оценила текущую стоимости запасов (Net Present Value – NPV) до налогообложения с учетом 10% дисконта для 70% доли KOV в добыче в Украине в 151,7 млн долл. для доказанных запасов и в 257,5 млн долл. для доказанных и правдоподобных запасов.

KOV сообщила, что добыча доказанных и правдоподобных запасов при темпе добычи на уровне прошлого года займет у нее 5,9 лет, а с учетом возможных существующих запасов их добыча займет 10,7 лет.

Справка УНИАН. Основными активами «Куб-Газ», долю в котором KOV купила в 2010 году, являются четыре газоконденсатных участка, сосредоточенных в Днепровско-Донецком бассейне: Ольговское, Макеевское, Крутогоровское и Вергунское месторождения.

Kulczyk Oil, которая работает также в Брунее и Сирии, на конец прошлого года оценивала свои активы в Украине в 139,9 млн долл. при стоимости всех активов 187,7 млн. долл.

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