Kulczyk Oil в 2012 году увеличила среднесуточную добычу газа в Украине в 2,5 раза

Варшава . Польская компания Kulczyk Oil Ventures (KOV) с активами в Украине в прошлом году в среднем в сутки получала от добычи в Украине за свою 70% долю в компании "Куб-газ" 451,1 тыс. кубометров газа и других углеводородов, что на 151% больше средних показателей 2011 года.

Согласно сообщению компании, которым располагает УНИАН, 95% добываемого топлива составлял природный газ.

В четвертом квартале прошлого года в сравнении с аналогичным периодом 2011 года среднесуточная добыча для KOV выросла на 96% - до 498,4 тыс. кубометров.

Компания, отметила, что ее активы в Украине в прошлом году принесли ей почти 100 млн долл. выручки, что в 2,5 раза больше, чем годом ранее.

"От момента приобретения Kulczyk Oil доли в "Куб-Газе" в каждом следующем квартале мы фиксировали значительный рост выручки, которая с июня 2010 года увеличилась уже более чем в 80 раз. За это время среднесуточная добыча увеличилась почти в 4 раза", - отметил глава правления и генеральный директор KOV Тим Эллиот.

Компания также отметила, что генерируемый от деятельности на украинском рынке cash flow позволяет полностью финансировать свою деятельность в том числе на других рынках, где присутствует KOV, но пока не ведет добычи: в Сирии и Брунее.

Kulczyk Oil сообщила, что в прошлом году подключила к коммерческой эксплуатации 6 скважин, заметив, что до конца текущего года намерена пробурить еще 6 скважин в Украине и первые две в Брунее.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году Kulczyk Oil увеличила чистый убыток в 4,7 раза – до 78,98 млн долл., объяснив его списанием активов на 87,74 млн долл.

Справка УНИАН. Созданная в 2008 году и публичная с 2010 года Kulczyk Oil Ventures приобрела долю в компании "Куб-газ" в июне 2010 года за 45 млн долл. За это время компания провела 12 разведывательных бурений, подключив к коммерческой добыче 8 скважин.

Основными активами «Куб-Газ» являются четыре газоконденсатных участка, сосредоточенных в Днепровско-Донецком бассейне: Ольговское, Макеевское, Крутогоровское и Вергунское месторождения.

KOV, которая на конец прошлого года оценивала все свои активы на 187,7 млн долл. (в Украине - 139,9 млн долл.), стоила на Варшавской бирже в понедельник почти 200 млн долл.