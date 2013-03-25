Sadovaya Group в феврале сократила продажи угля в 35 раз

Варшава. Украинская угледобывающая компания Sadovaya Group в феврале текущего года продала 1,745 тыс. тонн угля в сравнении с 60,742 тыс. тонн в феврале прошлого года и 1,047 тыс. тонн в январе текущего года.

Об этом свидетельствуют данные компании, которыми располагает УНИАН.

Sadovaya Group в последнем рапорте на Варшавской бирже сообщила об извлечении из отвалов в феврале 1,881 тыс. тонн угля.

Компания отметила сохранение слабого спроса на уголь в марте, подчеркнув, что поддерживает свой ранее обнародованный прогноз о продажах в апреле на уровне 25-30 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, Sadovaya Group в январе сократила продажи угля в годовом выражении в 55 раз – до 1,047 тыс. тонн с 58,4 тыс. в январе прошлого года.

Ранее компания прогнозировала продажи в феврале на уровне 5 тыс. тонн и 25-30 тыс. тонн в марте.

Справка УНИАН. В октябре прошлого года Sadovaya Group сообщила о приостановке добычи угля на шахте "Садовая" и переводе шахты "Рассвет-1" на работу в ремонтном режиме из-за слабого спроса на добываемое топливо, что обрушило котировки компании на Варшавской фондовой бирже на более, чем 40%.

В прошлом году Sadovaya Group сократила продажи угля на 55% - до 569,6 тыс. тонн угля при падении добычи на 14% - до 407,5 тыс. тонн. после роста на 15% и 70%, соответственно, в 2010 году.

По последним данным, 75% акций публичной с 2010 года компании принадлежат Connektico Ventures Ltd, собственниками которой являются основатель SG Александр Толстоухов (51%) и Сергей Стецурин (49%). Остальные акции - free float.

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