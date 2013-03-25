Энергоблок №3 Запорожской АЭС после планового ремонта подключен к сети

На крупнейшем энергетическом объекте Украины - Запорожской АЭС – после проведения планового ремонта подключен к энергосети энергоблок №3.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности.

"23 марта в 01:47, после проведения среднего планового ремонта, энергоблок №3 Запорожской АЭС досрочно подключен к сети. Завершение ремонтных работ было запланировано на 3 апреля 2013 года", - сказано в сообщении.

По информации министерства, профессиональное планирование ремонтных работ и последующее высококвалифицированное проведение ремонта позволило пустить энергоблок более чем на 10 суток раньше запланированного срока, что даст возможность Запорожской АЭС выработать дополнительные миллионы киловатт-часов электроэнергии для Украины.

«Досрочно высококачественно выполненный ремонт третьего энергоблока – это гордость всего коллектива, это трудовые традиции тех, кто развивает атомную энергетику, кто открывает новые горизонты, кто укрепляет звание ЗАЭС – флагмана украинской энергетики», – процитировала пресс-служба генерального директора ОП ЗАЭС Вячеслава Тищенко.

Одновременно пресс-служба Минэнергетики уточнила, что радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих регионах не претерпевала изменений, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Как сообщал УНИАН, энергоблок №3 Запорожской АЭС был отключен от энергосети для проведения среднего планового ремонта 29 января 2013 года.

Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый – в 1989 г., шестой – в 1995 году. Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2 до 22%.

В последние годы станция вырабатывает около 50% всей электроэнергии, производимой атомными станциями Украины, и более 22% от общей выработки электроэнергии в стране.