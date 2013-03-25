Кабмин ожидает снижения уровня энергоемкости ВВП на 1,5-3% в год

Кабинет министров Украины ожидает снижения уровня энергоемкости ВВП на 1,5-3% в год благодаря реализации Программа активизации развития экономики на 2013-2014 годы.

Детали программы приводятся в постановлении Кабмина №187, опубликованном на сайте правительства.

«Программа будет способствовать ежегодному снижению энергоемкости валового внутреннего продукта на 1,5-3%», - сказано в документе. В нем же приводятся данные о том, что топливно-энергетический комплекс удовлетворяет потребности Украины в первичных топливно-энергетических ресурсах примерно на 47%.

«Потребность в электроэнергии удовлетворяется исключительно за счет собственного производства, но значительная зависимость от импорта нефти, газа и ядерного топлива негативно отражается на состоянии энергетической безопасности страны и создает напряжение в экономике, социальной и политической сферах», - разъясняют в Кабмине.

В этой связи в правительстве приоритетными задачами Программы активизации развития экономики считают следующие направления: обеспечение развития электроэнергетики; реформирование нефтегазовой отрасли; формирования эффективной нормативно-правовой базы разведки и добычи углеводородов, в том числе на условиях раздела продукции; оптимизация структуры шахтного фонда и пересмотр принципов субсидирования угольной отрасли с одновременным повышением эффективности деятельности предприятий.

Кроме того, в числе основных задач – оптимизациия структуры энергетического баланса государства, а именно: замещение традиционных видов топлива энергоресурсами из возобновляемых источников энергии и альтернативными видами топлива.

Как сообщал УНИАН, Украина в феврале 2013 года существенно сократила закупку газа у России, вследствие чего размер оплаты за газ существенно сократился - до 162 млн долл., в то время как в феврале 2012 года НАК «Нафтогаз Украины» заплатил «Газпрому» 1,3 млрд долл.

По мнению премьер-министра Николая Азарова, снижение объемов закупки газа стало возможным благодаря тому, что зима была хоть и долгой, но не морозной.

В январе 2013 года Украина сократила импорт нефти в денежном выражении на 78,4% по сравнению с январем 2012 года - до 60,401 млн долл. По сравнению с декабрем 2012 года импорт нефти в денежном выражении сократился на 31,2%.