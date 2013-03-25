Полтавагаз в прошлом году уменьшил чистую прибыль в 25 раз

ПАО «Полтавагаз» в 2012 году, по сравнению с 2011 годом, уменьшило чистую прибыль в 25 раз — до 441 тыс грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в сообщении предприятия.

Согласно сообщению, по итогам работы в 2012 году активы предприятия составили 464,8 млн грн, основные средства 229,8 млн грн, суммарная дебиторская задолженность 122,9 млн грн.

Как сообщал УНИАН, ПАО «Полтавагаз» завершило 2011 год с чистой прибылью 11,042 млн. грн., тогда как за 2010 год чистый убыток составлял 37,834 млн. грн.

Справка УНИАН. ПАО "Полтавагаз" занимается транспортировкой газа по трубопроводам и продает газ потребителям Полтавской области.

66,47% акций «Полтавагаз» принадлежат физическому лицу - Вере Четвериковой; 26% акций - НАК "Нафтогаз Украины".