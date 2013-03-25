Арбузову поручили перепрофилировать спиртзаводы на производство биоэтанола

Правительство Украины планирует организовать производство биоэтанола на мощностях спиртовых и сахарных заводов, перепрофилировав в течение 2013-2014 годов 29 спиртовых заводов.

Об этом идет речь в Программе активизации развития экономики Украины на 2013-2014 гг. (постановление Кабинета министров №187 от 27 февраля 2013 года).

При этом технология азеотропной ректификации будет применена для перепрофилирования 24 заводов (22 – в 2013 г. и 2 – в 2014 г.), а на оставшихся пяти заводах будет введена технология производства биоэтанола на молекулярных ситах.

Для реализации указанных целей, по подсчетам Кабмина, необходимо 350 млн грн, из которых 30 млн грн планируется выделить из местных бюджетов, остальную сумму – из других источников финансирования.

Ответственными за перепрофилирование спиртзаводов Кабмин назначил первого вице-премьер-министра Украины Сергея Арбузова и Министерство аграрной политики и продовольствия.

Отметим, что перепрофилирование спиртовых заводов и установка на них необходимого оборудования для обезвоживания спирта даст возможность использовать его в качестве моторного топлива.