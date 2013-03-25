Украина и ЕБРР подписали кредитное соглашение на 300 млн евро

Государственное предприятие «НАЭК Энергоатом» и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали кредитное соглашение объемом 300 млн евро по проекту «Комплексная (сводная) программа повышения уровня безопасности энергоблоков атомных электростанций». Как передает корреспондент УНИАН, соглашение подписали и.о. президента ГП НАЭК Виссарион Ким и Директор представительства ЕБРР в Украине Андре Куусвек.

Кредит предоставляется под государственные гарантии. Гарантийное соглашение подписал министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

Комментируя подписание соглашения Э.Ставицкий, в частности, отметил: «Уникальность полученного кредита в том, что, во-первых, это наибольший по размеру кредит ЕБРР в энергетическом секторе Украины, а во-вторых, это использование успешного опыта Проекта «Модернизация после завершения строительства энергоблока №2 Хмельницкой АЭС и энергоблока №4 Ривненской АЭС», когда реализацию такого уникального, ответственного и долгосрочного проекта финансируют два мощных финансовых учреждения – ЕБРР и Евроатом». По мнению министра, это свидетельствует об эффективности Проекта и является свидетельством особого доверия данных финансовых институтов к Украине.

В свою очередь А.Куусвек подчеркнул, что, делая вклад в реализацию этой жизненно важной программы, ЕБРР не только играет важную роль в осуществлении мероприятий по повышению безопасности, но и демонстрирует ответственность как надежного долгосрочного партнера Украины.

«Этот проект очень важен для того, чтобы поддерживать уровень безопасности на высоком уровне. Этот проект не направлен на строительство новых мощностей или продление эксплуатации действующих блоков, но это важно для душевного спокойствия граждан. Для ЕБРР крайне важно сотрудничество с Украиной в энергетическом секторе. Это позволит повысить конкурентоспособность Украины и повысит эффективность предоставления энергетических услуг», - отметил А.Куусвек и добавил, что ЕБРР готов предложить свою поддержку в доработке Энергетической стратегии Украины.

В ходе подписания Соглашения стороны отметили, что реализация программы повышения безопасности станций является приоритетным инвестиционным проектом в энергетической сфере, и его главной целью станет повышение уровня безопасности эксплуатации энергоблоков атомных станций до уровня наивысших европейских стандартов. При этом европейские эксперты отметили высокий уровень подготовки украинских специалистов-атомщиков и выразили им благодарность за эффективную работу и, прежде всего, за слаженность действий во время подготовки кредитного соглашения с ЕБРР.

Как сообщал УНИАН, в конце 2011 года Кабмин утвердил Комплексную программу повышения уровня безопасности энергоблоков АЭС на 2012-2017 годы общей стоимостью 12,453 млрд грн. В декабре 2012 года Кабинет министров признал целесообразным привлечение НАЭК «Энергоатом» займов от Европейского банка реконструкции и развития и Европейского сообщества по атомной энергии (Euratom) для реализации инвестиционного проекта по повышению безопасности атомных электростанций Украины.

Общая оценочная стоимость программы составляет 1,245 млн евро, в том числе за счет кредитов ЕБРР и Евроатом - 600 млн евро на паритетных условиях.

В марте 2013 года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) принял решение об участии в реализации Комплексной программы повышения уровня безопасности энергоблоков АЭС Украины на 2012-2017 годы путем предоставления кредита на сумму 300 млн евро.

В результате выполнения этой программы украинские АЭС будут приведены в соответствие с международными стандартами безопасности согласно требованиям МАГАТЭ.

Данный проект на сегодняшний день является для банка самым крупным кредитным проектом в сфере ядерной безопасности. Он предусматривает, в зависимости от типа реактора, до 87 мероприятий по повышению проектных уровней безопасности, включая замену важных для безопасности оборудования систем, модернизацию систем управления и контроля, а также организационные мероприятия по улучшению систем управления.

Начало кредитования – 2013 год, срок предоставления кредита - 15 лет по ставке LIBOR по евро + 1%.

ЕБРР является самым крупным финансовым инвестором в Украине. По состоянию на 1 января 2013 г. банк взял на себя обязательства относительно предоставления более 8,2 млрд евро (10,7 млрд долл. США) в рамках 318 проектов в Украине.

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны. На данный момент на четырех АЭС НАЭК «Энергоатом» эксплуатируются 15 энергоблоков общей установленной мощностью 13 835 МВт.