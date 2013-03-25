ЕБРР может к концу года дать Украине кредит на модернизацию ГТС

Европейский банк реконструкции и развития рассчитывает, что к концу текущего года удастся подписать соглашение о выделении Украине средств на модернизацию газотранспортной системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявил директор представительства ЕБРР в Украине Андре Куусвек.

«До конца 2013 года мы подойдем к подписанию соглашения», - сказал А.Куусвек, уточнив, что это очень важный проект для Европы и Украины.

По словам банкира, сейчас ЕБРР проводит много консультаций по проекту выделения Украине кредита на модернизацию ГТС.

"И нам требуется немного больше времени, чем мы ожидали, но прогресс есть - как в наших отношениях с Украиной, так и в отношениях с международными финансовыми организациями - потенциальными инвесторами проекта", - уточнил А.Куусвек.

Как сообщал УНИАН, осенью 2012 года директор ЕБРР в Украине Андре Куусвек заявил, выделение кредита Европейского банка реконструкции и развития на модернизацию украинской газотранспортной системы возможно после завершения реорганизации НАК «Нафтогаз Украины». Тогда банкир отметил, что реорганизация «Нафтогаза», в частности, отделение от него транспортирующей компании «Укртрансгаз», будет позитивным моментом для финансовой стабильности НАК.

В начале 2013 года комиссар Европейского Союза по вопросам энергетики Гунтер Эттингер заявлял, что решение по вопросам финансирования модернизации украинской газотранспортной системы будет одобрено до конца 2013 года.

В 2011 году Украина объявила о необходимости провести модернизации своей ГТС, посчитав, что на эти цели понадобиться свыше 5 млрд долларов.

По данным НАК "Нафтогаз Украины", у ЕБРР и Европейского инвестиционного банка планируется привлечь 308 млн долларов.

Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов – 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов – 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.