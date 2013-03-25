Fitch подтвердило рейтинг ДТЭК на уровне "B" со стабильным прогнозом

Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте для крупнейшей энергетической холдинговой компании «ДТЭК» на уровне «В» со стабильным прогнозом, а также рейтинг эмитента в национальной валюте на уровне «В+» со стабильным прогнозом и одновременно отозвал рейтинги, сообщается на сайте Fitch.

«Агентство присвоило ДТЭК Holdings BV в иностранной валюте долгосрочный рейтинг "B" и национальной валюте долгосрочный рейтинг "B +" со стабильным прогнозом. Fitch также подтвердило приоритетный необеспеченный рейтинг ДТЭК Finance BV на уровне«B» и ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг ДТЭК Finance PLC на уровне"B (EXP)», - сказано в пресс-релизе агентства.

Отзыв рейтинга объясняется тем, что ДТЭК в настоящее время является основной холдинговой компанией группы ДТЭК и является гарантом ценных бумаг группы. Кроме того, ДТЭК готовит аудит консолидированной отчетности для ДТЭК Holdings BV. Рейтинги компании, как утверждают в агентстве, обусловлены общегосударственным рейтингом Украины на уровне "B".

Справка УНИАН. ДТЭК - частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), принадлежащей украинскому бизнесмену Ринату Ахметову.

ДТЭК показал отрицательный свободный денежный поток в 2012 году на уровне 1,3 млрд грн по сравнению с 2,4 млрд грн позитивного результата в 2011 году.

Наличные денежные средства холдинга и их эквиваленты сократились с 10,4 млрд грн в 2011 году до 5,3 млрд грн. по итогам 2012 года.

Капитальные затраты ДТЭК в 2012 году выросли на 135,8%, что связано с необходимостью реализации инвестиционных программ в рамках вновь приобретенных предприятий, а также проекта по строительству ветрофермы в Ботиево, и составили 10 193 млн грн. по итогам 2012 года.

Кроме того, за год холдинг потратил около 2,8 млрд грн на проекты устойчивого развития, что вдвое превышает показатели 2011 года. На содержание объектов социальной сферы и объектов непромышленной группы компания потратила около 514 млн грн, инвестиции в охрану труда составили 616 млн грн, а экологические затраты на охрану окружающей среды - около 1,6 млрд грн.

Чистая консолидированная прибыль ДТЭК по международным стандартам финансовой отчетности в 2012 году составила 5,9 млрд грн. Рентабельность компании по валовой прибыли в 2012 году уменьшилась на 10,1% и составила 14,2%.