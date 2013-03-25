Миллер пугает Украину газом по 800 долларов

Москва. Украина не выдержит спотовых цен на газ, которые в настоящее время в Великобритании превысили цену газа для Украины почти в два раза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, отвечая на вопрос журналистов об обоснованности жалоб Украины на высокие цены на российский газ.

«Цена на российский газ, поставляемый в Украину, существенно ниже спотовой цены, установившейся в континентальной Европе. А, например, на британской торговой площадке в прошлую пятницу цена на газ достигала отметки в 800 долл. за тыс. куб., что почти в два раза превышает ту цену, по которой «Газпром» поставляет газ в Украину в рамках долгосрочных контрактов», - сказал А.Миллер.

«Сейчас мы наглядно наблюдаем процесс изменения основного вектора поставок энергоносителей, в том числе со спотового рынка, который смещается от Европы в Азиатско-тихоокеанский регион, который является более перспективным и емким. Так, в январе Катар уменьшил объем поставок на британскую спотовую площадку на 30% относительно показателя прошлого года. Это обстоятельство также толкает европейские цены на газ вверх. Украина не выдержит спотовых цен», - сказал он.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Цена на газ устанавливается поквартально.

Украина добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - напротив, заниженной.

В первом квартале 2012 года цена российского газа составила около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором квартале - 425 долл., в третьем - 426 долл., в четвертом - около 430 долларов за 1 тыс. куб. м.

В феврале 2013 года, по данным Министерства экономического развития и торговли Украины, средняя таможенная цена на импортный газ для Украины снизилась по сравнению с январем на 1,5% - до 419,7 долл. с 426,16 долл. за 1 тыс. куб. м.