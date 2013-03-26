«Одессаоблэнерго» ограничит электроснабжение ряда предприятий - крупнейших должников

Энергопоставляющая компания ОАО «Одессаоблэнерго» за долги резко ограничит электроснабжение (с последующим полным отключением) мужской Южной исправительной колонии №51 (Одесса) и национального университета «Одесская юридическая академия» с 26 марта. Об этом УНИАН сообщили в коммерческой дирекции «Одессаоблэнерго».

«К такой мере мы прибегли вынужденно, поскольку именно эти две организации – в числе самых крупных должников. Задолженность юридической академии составляет 2,046 млн гривен, Южной исправительной колонии – 1,146 млн гривен», - сообщили в дирекции.

В энергоснабжающей компании подчеркивают, что неоднократно обращались к руководителям указанных организаций – почетному президенту юракадемии Сергею Кивалову (депутату Верховной Рады, ПР) и начальнику Одесского регионального управления Государственной пенитенциарной службы Александру Адзеленко, информируя их о необходимости погасить задолженность.

«Однако, даже письменные обращения не дали результат», - заявили в коммерческой дирекции.

В компании также уточнили, что академия фактически не оплачивает потребленную электроэнергию с января 2012 года, а исправительная колония - более полугода.

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