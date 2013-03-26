Цена нефти продолжила рост на фоне статданных из США

На мировых торгах во вторник, 26 марта, цены на нефть продолжили рост на фоне статданных из США по индексу деловой активности, который поднялся выше прогнозируемого показателя.

Так, цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже выросла на 0,01 доллара, или 0,06%, - до 108,24 доллара за баррель.

Стоимость майских фьючерсов на легкую нефть марки WTI поднялась на 0,03 доллара, или 0,05%, - до 94,85 доллара за баррель.

Ограничивают рост котировок ожидания участниками рынка данных о динамике оптовых запасов на складах в США от Американского института нефти (API), передает Bloomberg.