Вопрос газового консорциума будет решен через несколько недель – Ставицкий

Брюссель. Вопрос создания газотранспортного консорциума будет решен во время проведения "круглого стола" через несколько недель.

Об этом заявил украинским журналистам в Брюсселе вечером 25 марта министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий после встречи с комиссаром ЕС по вопросам энергетики Гунтером Эттингером.

"Сейчас окончательно согласовывается с рабочими группами, и я так понимаю, что в течение всего двух недель все сформатируется, и будет определено место, и где он будет проходить. А то, что он будет - это сто процентов ", - сказал министр.

Э.Ставицкий отметил, что во время встречи с комиссаром ЕС обсуждал вопрос "имплементации последних договоренностей Украины и ЕС, которые были достигнуты в феврале этого года".

При этом, отвечая на вопрос о том, есть ли у министерства видение, каким должен быть новый газовый консорциум: двухсторонний или трехсторонним, министр ответил: "Круглого стола" дождитесь, все будет понятно".

Как сообщал УНИАН, 25 февраля Э.Ставицкий заявил журналистам в Брюсселе о том, что получил предложение от Г.Эттингера о создании трехстороннего газотранспортного консорциума. Он также отметил, что в ближайшие недели должен состояться "круглый стол". По словам министра, украинская сторона предлагала провести его в Киеве и обсудить вопрос создания консорциума, привлекая к разговору ведущие европейские компании, специалистов, представителей стран каспийского региона, а также компаний из США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россию не устроит трехсторонний консорциум по управлению ГТС Украины – Язев

Глава комитета Госдумы считает оптимальным трехсторонний консорциум