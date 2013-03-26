Ставицкий: Будущее газового консорциума прояснится через несколько недель

Брюссель. Вопрос создания газотранспортного консорциума будет решен во время проведения "круглого стола" через несколько недель.

Об этом заявил украинским журналистам в Брюсселе вечером 25 марта министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий после встречи с комиссаром ЕС по вопросам энергетики Гунтером Эттингером.

"Сейчас окончательно согласовывается с рабочими группами, и я так понимаю, что в течение всего двух недель все сформатируется, и будет определено место, и где он будет проходить. А то, что он будет - это сто процентов ", - сказал министр.

Э.Ставицкий отметил, что во время встречи с комиссаром ЕС обсуждал вопрос "имплементации последних договоренностей Украины и ЕС, которые были достигнуты в феврале этого года".

При этом, отвечая на вопрос о том, есть ли у министерства видение, каким должен быть новый газовый консорциум: двухсторонний или трехсторонний, министр ответил: "Круглого стола" дождитесь, все будет понятно".

Как сообщал УНИАН, 25 февраля Э.Ставицкий заявил журналистам в Брюсселе о том, что получил предложение от Г.Эттингера о создании трехстороннего газотранспортного консорциума. Он также отметил, что в ближайшие недели должен состояться "круглый стол". По словам министра, украинская сторона предлагала провести его в Киеве и обсудить вопрос создания консорциума, привлекая к разговору ведущие европейские компании, специалистов, представителей стран каспийского региона, а также компаний из США.

Напомним, 14 марта на пресс-конференции Президент Украины Виктор Янукович высказал убежденность, что Европа должна принимать участие в модернизации украинской газотранспортной системы. В.Янукович также подчеркнул, что Украина должна гарантировать Европе стабильный транзит газа, и для этого нужно в ближайшее время найти ответ, как Украина будет модернизировать свою ГТС.

Премьер-министр Украины Николай Азаров во время пресс-конференции для центральных и региональных СМИ 19 марта заявил, что Европейский Союз до сих пор не продемонстрировал готовность к участию в трехстороннем консорциуме по управлению газотранспортной системой Украины.

При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день вопросы по модернизации ГТС необходимо решать в кратчайшие сроки.

Отвечая на уточняющий вопрос, можно ли считать, что решение о двухстороннем консорциуме практически принято, Н.Азаров сказал: “Решение будет тогда, когда будет подписано соответствующее соглашение”.

21 марта премьер-министр России Дмитрий Медведев сказал в интервью европейским СМИ, что Украина должна гарантировать соблюдение интересов России при участии в газовом консорциуме, что потребует отказа от присоединения к энергетическим правилам ЕС.

Украина не исключает возможности передачи в аренду ГТС в рамках создания консорциума по ее управлению. Пока рассматривается возможность создания как двустороннего - с Россией, так и трехстороннего - с РФ и ЕС - консорциума по управлению ГТС.

Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов – 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов – 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.