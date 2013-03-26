«Укргаздобыча» в 2012 году увеличила чистую прибыль более чем в два раза

Одна из крупнейших в Украине газодобывающих компаний «Укргаздобыча» в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличила чистую прибыль в 2,15 раза — до 155,922 млн грн с 72,524 млн грн.

Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

При этом показатель выручки завода за отчетный период не указывается.

Согласно сообщению, общее количество активов предприятия в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличилось на 2,22 раза — до 353,957 млн грн с 159,653 млн грн.

Справка УНИАН. «Укргаздобыча» является крупнейшей в Украине газодобывающей компанией. Доля «Укргаздобычи» на украинском рынке добычи газа составляет около 80%, газового конденсата – 50%, нефти – около 3%.