Минэнерго проверит систему оповещения на Хмельницкой АЭС

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины намерено провести квартальную проверку системы оповещения на Хмельницкой атомной электростанции с практическим включением сирен на промышленной площадке станции. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минэнергоугля.

Проверка запланирована на 28 марта и пройдет в рамках графика «Проверки локальной системы оповещения промышленной площадки и 5-км зоны ХАЭС в 2013 г». Согласно плану, проверка продлится один час – с 14.00 до 15.00, сирены будут включены на промышленной площадке ХАЭС, а также в г.Нетешин, с.Комаровка, с.Полянь Славутского района Хмельницкой области.

Справка УНИАН. Хмельницкая АЭС (ХАЭС) – расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. В составе Хмельницкой АЭС работает два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключенные в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции – покрытие дефицита электрических мощностей в Западном регионе Украины.

Проверки и экспертизы, проведенные государственными и независимыми международными экспертами МАГАТЭ, Рискаудит, TACIS, ВАО АЭС, подтверждают высокий уровень безопасности энергоблоков ХАЭС.