«Газтранзит» в 2012 году сократил чистую прибыль на 6,7%

Предприятие «Газтранзит» в 2012 году по сравнению с 2011 годом сократило чистую прибыль на 6,7% - до 81,945 млн грн с 87,847 млн грн.

Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

При этом показатель выручки предприятия за отчетный период не указывается.

Согласно сообщению, общее количество активов предприятия в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличилось на 0,4% - до 826,779 млн грн с 823,198 млн грн.

Справка УНИАН. ЧАО с иностранными инвестициями «Газтранзит» (г. Киев) создано в 1997 году для реализации проекта по транзиту российского газа в балканские страны.

37% акций ЧАО «Газтранзит» принадлежит НАК «Нафтогаз Украины», 37% – ОАО «Газпром» (Россия), 18% – Turusgaz Taahhut Paz. ve Ticaret (Турция) и 8% – «Трансбалкан» (Турция).