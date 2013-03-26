Янукович считает, что пока нет необходимости увеличивать добычу угля

Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что нет необходимости наращивать объемы добычи угля, пока не будут построены заводы по его переработке в синтетический газ.

Об этом он сказал сегодня во время встречи с главой Днепропетровской областной государственной администрации Дмитрием Колесниковым относительно социально-экономического развития области, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

«Глава государства обратил отдельное внимание на развитие угольной и металлургической отраслей. Он отметил, что нет необходимости наращивать объемы добычи угля, пока не будут построены заводы по переработке угля в синтетический газ. Президент отметил, что Украина имеет потенциал для роста металлургической отрасли», - цитирует пресс-служба Д.Колесникова.

Как сообщал УНИАН, угледобывающие предприятия Украины в январе-феврале 2013 года сократили добычу угля на 6,6% - до 13,457 млн тонн с 14,412 млн тонн за аналогичный период 2012 года. В частности, в феврале 2013 года добыча угля по сравнению с февралем прошлого года сократилась на 9,3% - до 6,5 млн тонн.

По итогам 2012 года угледобывающие предприятия Украины увеличили добычу угля на 4,75% по сравнению с 2011 годом - до 85,745 млн тонн.

1 марта 2013 года в ходе пресс-конференции Президент Виктор Янукович заявил, что для обеспечения топливного баланса страны Украине необходимо ежегодно добывать 100-105 млн тонн угля.

За последние два года Украина декларирует планы по переходу на жесткий режим экономии энергоресурсов в связи с высокой ценой на российский газ и его частичным замещением отечественным углем.

В конце 2012 года Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» привлекла у Государственного банка развития Китайской Народной Республики (China Development Bank Corporation) кредит на сумму 3,656 млрд долларов на 19 лет для реализации программы замещения потребления природного газа украинским углем.