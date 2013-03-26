Кабмин выделил 325 млн грн на энергоэффективность

Кабинет министров Украины направил Министерству экономического развития и торговли 324,8 млн грн для финансирования мероприятий Государственной целевой экономической программы энергоэффективности и развития сферы производства энергоносителей из возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива на 2010-2015 годы.

Соответствующее распоряжение №158 от 25 марта 2013 года опубликовано на сайте правительства.

Согласно документу, выделенные средства – это остаток ассигнований, ранее поступивших в специальный фонд госбюджета от Европейского Союза в рамках финансирования программы поддержки Энергетической стратегии Украины в части содействия энергоэффективности и развитию возобновляемых источников энергии.

Министерству финансов предписано внести соответствующие изменения в роспись госбюджета.

Как сообщал УНИАН, председатель Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Николай Пашкевич в конце 2012 года заявлял, что производство электроэнергии в Украине из возобновляемых источников в 2013 году может удвоиться до уровня 2 млрд кВт/ч.

Кроме того, Кабинет министров Украины ожидает снижения уровня энергоемкости ВВП на 1,5-3% в год благодаря реализации Программы активизации развития экономики на 2013-2014 годы.