Статданные из США обвалили цену нефти

На мировых торгах в среду, 27 марта, цены на нефть снижаются на статданных Американского института нефти (API).

Так, цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже упала на 0,17 доллара, или 0,08%, - до 109,27 доллара за баррель.

Стоимость майских фьючерсов на легкую нефть марки WTI понизилась на 0,28 доллара, или 0,26%, - до 96,09 доллара за баррель.

По данным API, запасы выросли на 3,7 миллиона баррелей, в то время как запасы горючего сократились на 2 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов - на 1,9 миллиона баррелей. Аналитики ожидали боле низкого показателя.

Не порадовали инвесторов и новости от аналитической компании Conference Board, которая сообщила о падении индекса доверия потребителей к экономике США в марте до 59,7 пункта с 68 пунктов в феврале. При этом аналитики ожидали более высокого показателя, передает Bloomberg.