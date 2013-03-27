"Газпром" может стать собственником 20% проекта Total в Боливии

ОАО "Газпром" может купить 20% газовых месторождениий в Боливии у французской Total, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Bloomberg.

Конгресс Боливии принял законопроект, разрешающий изменение контракта на месторождения Ipati и Aquio для начала добычи к концу 2016 года. Как сообщил министр энергетики Хуан Хосе Соса, Total сохранит 60% в проектах, аргентинская Techint Group - 20%.

В феврале 2007 года "Газпром" и боливийская государственная нефтегазовая компания YPFB подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает сотрудничество в области разведки и разработки углеводородов в Боливии, изучение возможности участия в инфраструктурных проектах, в том числе по производству СПГ.

В марте 2008 года "Газпром" заключил с боливийской государственной нефтегазовой компанией YPFB соглашение о проведении геологоразведочных работ на блоках Сунчал, Асеро и Карауайчо. Три выбранных "Газпромом" блока расположены в юго-восточной части Боливии в пределах нефтегазоносного бассейна Субандино Сур, в традиционной зоне поиска месторождений нефти и газа в стране. По экспертным оценкам, потенциал газоносности этих блоков составляет до 300 миллиардов кубов.

Боливия занимает третье место в Латинской Америке после Венесуэлы и Тринидада и Тобаго по запасам природного газа. Доказанные запасы природного газа Боливии составляют около 0,75 триллиона кубометров, нефти - 60 миллионов тонн. Общие запасы природного газа, с учетом доказанных и вероятных, оцениваются в 1,5 триллиона кубометров.

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