Кабмин выделил 302 млн грн на реализацию Энергетической стратегии Украины

Кабинет министров Украины выделил Министерству энергетики и угольной промышленности 301,9 млн грн на выполнение мероприятий Энергетической стратегии Украины до 2030 года, запланированных на 2013 год.

Соответствующее распоряжение Кабмина №159 от 25 марта т.г. размещено на сайте правительства.

Согласно постановлению, средства выделяются из специального фонда государственного бюджета, а их первичным источником стали финансовые вливания, сделанные в рамках выполнения Соглашения с Европейским Союзом о финансировании мероприятий по внедрению Энергетической стратегии Украины.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины направил Министерству экономического развития и торговли 324,8 млн грн для финансирования мероприятий Государственной целевой экономической программы энергоэффективности и развития сферы производства энергоносителей из возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива на 2010-2015 годы.