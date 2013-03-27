Украине и Польше следует объединить усилия в развитии возобновляемой энергетики - эксперт

Украине и Польше следует объединить усилия в развитии возобновляемой энергетики для достижения целей, поставленных Европейским союзом, заявил польский экономический эксперт Мирослав Чех в ходе выступления на форуме "Украина-Польша", который проходил в Варшаве 25-26 марта.

"Обе страны присоединились ко второму и третьему энергопакету ЕС, который предусматривает увеличение доли альтернативной энергетики до 20%. Так что Украине и Польше нужно сотрудничать в этом вопросе", - сказал он.

Эксперт отметил, что и Польша, и Украина в последние годы добились определенных успехов в использовании возобновляемых источников энергии. В частности, Украина за два года практически с нуля построила более 600 МВт мощностей ветровой и солнечной энергетики.

Народный депутат Украины, член парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Олег Зарубинский в свою очередь напомнил, что в Крыму уже больше года работает одна из крупнейших в мире солнечных электростанций.

"Альтернативы зеленой энергетике нет. О том, что Украина сделала прорыв в этой отрасли, свидетельствует и то, что компания Ernst&Young назвала Украину одним из самых перспективных рынков Восточной Европы", - сказал парламентарий.

Как сообщал УНИАН, Украина последние два года развивает альтернативную энергетику интенсивнее, чем традиционную. По данным госпредприятия "Укрэнерго", наибольший рост установленной мощности по итогам 2012 года показали ветровые электростанции – в 2,2 раза, до 262,8 МВт и солнечные электростанции – в 1,7 раза, до 317,8 МВт. Строительство солнечных электростанций позволило частично решить проблему дефицита генерирующих мощностей на юге Украины – в Крыму и Одесской области.

С момента принятия закона о зеленых тарифах в 2009 году инвестиции в альтернативную энергетику превысили 21 млрд грн.

Форум "Украина-Польша" организован польским Фондом им. Стефана Батория.