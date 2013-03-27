Украина не будет выходить из Европейского энергосообщества, уверяет Кожара

Москва. Украина не собирается выходить из Европейского энергетического сообщества, несмотря на то, что Киев не удовлетворен нынешним уровнем сотрудничества.

Об этом заявил в интервью РИА «Новости» министр иностранных дел Украины Леонид Кожара.

«На сегодняшний день мы не собираемся пересматривать наши договоренности. Мы считаем, что участие Украины в Европейском энергетическом сообществе в целом оказывает положительное влияние, как на европейскую сторону, так и на Украину», - сказал Л.Кожара.

К тому же, по словам министра, Европейский Союз увязывает участие Украины в ЕЭС с перспективой подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Он подчеркнул, что Украина является одним из самых надежных элементов Европейского энергетического сообщества и выполняет взятые на себя обязательства.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля Президент Виктор Янукович заявил, что Украина не удовлетворена сотрудничеством с Европейским энергетическим сообществом. В частности, он отметил, что за три года членства в этой организации Украина не получила даже сочувствия в вопросах газовых отношений с Россией.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 21 марта заявил, что Украина должна гарантировать соблюдение интересов России при участии в газовом консорциуме, что потребует отказа от присоединения к энергетическим правилам ЕС.

Д.Медведев подчеркнул, что альянс между Россией и Украиной может быть только при условии выхода Украины из целого ряда соответствующих институтов, включая договор о присоединении к Энергетическому союзу.

«Не интересно – пожалуйста, значит, мы будем развиваться своим путем, а Украина может оставаться в любых международных соглашениях. это ее суверенное право. Но если мы о чем-то договариваемся, мы должны обеспечить свои интересы. Переговоры на эту тему продолжаются, наши украинские коллеги нам периодически посылают сигналы, но дальше этих сигналов пока процесс не идет. Поживем – увидим», - заявил Д.Медведев.