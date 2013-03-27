Российская Danford&Co инвестирует 12 млн евро в создание энергопарка на Ивано-Франковщине

Российская инвестиционная компания Danford&Co инвестирует в создание энергопарка в Ивано-Франковской области 12 млн евро.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации, 26 марта председатель областной государственной администрации Михаил Вышиванюк провел официальную встречу с представителями инвестиционной компании Danford&Co относительно развития стратегического энергетического проекта - инновационной биоэлектростанции «Агроэнерготехнологии».

6 марта было подписано Акционерное соглашение между представителями Danford&Co и «Агроэнерготехнологий», предусматривающее финансирование данного проекта в размере 12 млн евро.

На встрече отмечалось, что результатом сотрудничества будет создание энергопарка с полным циклом производства экологически чистой «зеленой» энергетики, предусматривающим выращивание биомассы растительного происхождения на площади до 2000 га, создание мощностей для переработки сельскохозяйственной продукции и производства альтернативных видов топлива, производство электроэнергии из этого вида топлива мощностью 2,6 Мвт.

По словам управляющего директора Danford&Co Владимира Куцева «это первый мощный инфраструктурный проект в Украине, который они готовы финансировать».

По мнению управляющего партнера инвестиционного банка AIM Group, являющегося финансовым советником проекта, Павла Присяжнюка «альтернативная энергетика является стратегическим направлением усиления экономической независимости Украины и поддерживается руководством страны, что создает позитивный инвестиционный климат в отрасли, и, в свою очередь, позволяет привлечь стратегические инвестиции для дальнейшего ее развития».

Как сообщал УНИАН, акционеры «Агроэнерготехнологий» идею биоэлектростанции развивают с 2009 года. 14 декабря 2010 года представители Ивано-Франковской облгосадминистрации, Ивано-Франковской торгово-промышленной палаты, ООО «Агроэнерготехнологии» и ОАО «Прикарпатьеоблэнерго» подписали меморандум о сотрудничестве относительно реализации в регионе проекта по производству альтернативной электрической энергии. В рамках встречи украинская сторона также подписала контракт по снабжению оборудования с представителями чешской компании «TEDOM».

Справка УНИАН. Danford&Co - российская компания, которая осуществляет управление активами и инвестиции в быстрорастущие и недооцененные активы в разных сегментах экономики России и стран СНГ. Одно из основных направлений - технологии «зеленой генерации». На данный момент Danford&Co контролирует 25% в московской компании TELEB.R.O, а также владеет и управляет миноритарной долей в микрофинансовой компании «Московский Микро Кредит». Официальный представитель компании Danford&Co в Украине - Михаил Шпирь.

Компания «Агроэнерготехнологии» основана в 2009 году и расположена в предместье Ивано-Франковска. Основным направлением ее деятельности является переработка растительного мусора и получение биогаза, который подвергаясь реакции, выдает конечные продукты в виде электроэнергии и тепловой энергии. Бенефициаром и генеральным директором компании является ивано-франковский бизнесмен Тарас Виноградник.