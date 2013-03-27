Инвестиции в возобновляемую энергетику Херсонщины могут превысить 15 млрд грн

Реализация 20 запланированных проектов по строительству ветряных и солнечных электростанций на территории Херсонской области общей установленной мощностью 1285 МВт позволит привлечь в экономику региона 15,5 млрд грн частных инвестиций.

Об этом сказано в Программе комплексного развития и повышения конкурентоспособности Херсонской области на 2013-2015 гг., которую разработала облгосадминистрация и утвердил своим решением областной совет.

"Область имеет благоприятные перспективы для развития альтернативных видов энергетики, в частности, солнечной и ветровой. В среднесрочной перспективе планируется превратить Херсонскую область в регион, который генерирует экологически чистую энергию", - сказано в документе.

По данным облгосадминистрации, в области реализуется более 10 проектов по строительству солнечных электростанций (СЭС).

Словацкая Star Group в 2012 году приступила к сооружению СЭС (120 МВт) в Каховском районе, французская Beten Ingenierie – к сооружению СЭС на 30 МВт в Новотроицком районе, украинское "Соларэнерго" – на 27 МВт в Скадовском районе, "А-Капитал" – на 24 МВт в Горностаевском районе, "Сивашэнергопром" – на 5 МВт в Чаплинском районе, "Гринвей Энерджи" – на 2,5 МВт в Геническом районе, "Би Энерджетикс" – на 2,3 МВт в Каланчацком районе.

Компания "Чешская перспектива Херсон", по данным областных властей, планирует построить три СЭС мощностью 8 МВт каждая, две из которых – в Великолепетихском районе и одна – в Высокопольском. Энергоснабжающая компания "Херсоноблэнерго" намерена соорудить три СЭС: в Геническом (75 МВт) и Новотроицком (32, МВт) районах, а также под Херсоном (60 МВт).

Как уточняется в программе, крымская компания "Энеко Украина" разработала инвестиционный проект по строительству нескольких ветроэлектростанций (ВЭС) общей мощностью 381 МВт на территории Генического, Новотроицкого, Каланчацкого и Голопристанского районов.

"Сивашэнергопром" к настоящему времени ввел в эксплуатацию первую очередь (3 МВт) ВЭС в Чаплинском районе, а "Виндкрафт-Украина" – первую очередь (3 МВт) ВЭС "Новороссийская" в Скадовском районе.

Кроме того, Beten Ingenierie проводит исследование возможности строительства ВЭС мощностью 75 МВт в Ивановском районе.

Как сообщал УНИАН, в Украине возобновляемая энергетика второй год подряд опережает традиционную по темпам развития. По данным госпредприятия "Укрэнерго", наибольший рост установленной мощности в 2012 году продемонстрировали ВЭС – в 2,2 раза, до 262,8 МВт и СЭС – в 1,7 раза, до 317,8 МВт.

Кабинет министров выделил Министерству экономического развития и торговли 324,8 млн грн для финансирования мероприятий Государственной целевой экономической программы энергоэффективности и развития сферы производства энергоносителей из возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива на 2010-2015 годы.