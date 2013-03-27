Турция вводит санкции в отношении итальянской ENI

Министр энергетики Турции Танер Йылдыз заявил в среду, 27 марта, о введении санкций в отношении итальянской компании ENI в связи с ее участием в добыче энергоносителей в Средиземном море совместно с Республикой Кипр.

Глава Минэнерго, в частности, объявил, что принято решение о замораживании проектов ENI в Турции, передает РИА "Новости" со ссылкой на телекомпанию NTV.

"Несмотря на все предупреждения, компания ENI продолжает работы по разведке нефти и газа в международной акватории Южного Кипра (Республика Кипр) в Средиземном море", - цитирует государственное информагентство Турции Анадолу главу Минэнерго. "Мы приняли решение прекратить работу с компанией ENI, включая замораживание ее проектов в Турции", - заявил турецкий министр.

Итальянская ENI является партнером российского "Газпрома" по проекту "Голубой поток" - магистральный газопровод, предназначенный для прямых поставок российского газа в Турцию по дну Черного моря. Он был введен в эксплуатацию в феврале 2003 года. Для обеспечения финансирования, организации строительства газопровода и его эксплуатации "Газпром" и ENI на паритетных началах создали российско-итальянскую компанию Blue Stream Pipeline Company.

Кроме того, ENI принадлежит 20% в компании South Stream Transport AG, созданной "Газпромом" для строительства газопровода "Южный поток", разрешение на строительство морского участка которого в своей исключительной экономической зоне Турция выдала в декабре 2011 года. Коммерческие поставки по этому трубопроводу в Европу предполагается начать в первом квартале 2016 года, а вывести проект на полную мощность - 63 миллиарда кубометров в год - в 2018 году. Общая стоимость "Южного потока", включая сухопутные участки, оценивается в 16 миллиардов евро.

Как сообщал УНИАН, Турция заявила, что оспорит любые действия Кипра по исследованию месторождений природного газа в его территориальных водах для привлечения инвестиций и спасения своей экономики. Турция считает, что природные богатства должны принадлежать обеим общинам острова - как кипрской (греческой), так и турецкой, которая проживает на севере острова, где после оккупации ею было создано государство Турецкая Республика Северного Кипра, не признанное ни одной страной мира, кроме самой Турции.

Месторождения газа на кипрском шельфе - крупнейшие из открытых за последние десять лет. Его запасы оцениваются в 1,7 триллиона кубометров, а чистая прибыль от их эксплуатации может составить более 800 млрд евро.

Напомним, Кипр обратился за помощью к РФ, однако о конкретных договоренностях информации пока нет. Речь идет о долях в банках и проектах по разработке газовых месторождений на Кипре.