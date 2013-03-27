Энергохолдинг ДТЭК разместил пятилетние евробонды на 600 млн долл.

Крупнейший частный энергетический холдинг Украины ДТЭК, входящий в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент», разместил на рынке пятилетние евробонды на 600 млн долларов США, говорится в сообщении эмитента.

Купон по выпущенным компанией DTEK Finance PLC облигациям с погашением в апреле 2018 года составил 7,875%. Гарантами выполнения обязательств эмитента по займу стали

DTEK Holdings B.V., DTEK Holdings Ltd и DTEK Trading Ltd.

Организаторами выпуска бумаг являются, в частности, ING Bank, Deutsche Bank AG, J.P. Morgan, ВТБ и Сбербанк России.

Ранее ДТЭК заявил о намерении провести рефинансирование до 60% своих еврооблигаций, выпущенных в 2010 году на 500 млн долл. с погашением в 2015 году, за счет выпуска новых бумаг.

В среду эмитент сообщил на сайте Лондонской биржи о намерении направить на операцию по этому выкупу ранее выпущенных долговых бумаг до 321,3 млн долл., привлеченных по новому займу.

«Несмотря на волатильную текущую ситуацию на международных рынках капитала, ДТЭК сохранил возможность привлекать объемы долгосрочного финансирования на благоприятных для нас условиях… Использование привлеченных средств в размере 600 млн. долл. США направлено на частичный выкуп облигаций предыдущего выпуска в размере 321 млн долл. США (выпуск в размере 500 млн. долл. США, купон - 9,50%, срок погашения - 2015 год), а также на общекорпоративные цели, включая пополнение оборотных средств и реализацию инвестиционной программы», - цитирует пресс-релиз холдинга директора по финансам ДТЭК Всеволода Старухина.

Старший аналитик инвестиционной компании Dragon Capital Анастасия Туюкова отметила, что ДТЭК смог разместить новый выпуск с доходностью на 0,125 базисных пункта ниже изначального ориентира в 8,25%.

По ее оценке, общий остаток задолженности компании по своим еврооблигациям составит 800 млн долл., из которых 200 млн. должны быть погашены в 2015 году и 600 млн. - в 2018 году. При этом общий долг на конец 2013 года, согласно прогнозу инвесткомпании, составит 3,3 млрд долл.

«На наш взгляд, последнее размещение было успешным, учитывая более низкую доходность и немного более высокий объем выпуска по сравнению с изначальными ориентирами», - сказала агентству УНИАН А.Туюкова.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент», принадлежащей бизнесмену Ринату Ахметову.