Нефть дорожает на фоне данных из США по переработке сырья

На мировых торгах в четверг, 28 марта, цены на нефть растут на фоне данных Управления по информации в области энергетики США об объеме переработки сырья.

Так, цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже поднялась на 0,27 доллара, или 0,24%, - до 109,94 доллара за баррель.

Стоимость майских фьючерсов на легкую нефть марки WTI повысилась на 0,06 доллара, или 0,04%, - до 96,63 доллара за баррель.

По данным Управления, американские НПЗ довели загруженность операционных мощностей до 85,7% с 83,5% неделей ранее - предприятия начинают готовиться к летнему периоду отпусков, передает Bloomberg.

Ограничивают рост цен на "черное золото" новости Министерства энергетики США по запасам топлива в стране - рост превысил ожидания экспертов.