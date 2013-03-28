Россия с 1 апреля снижает пошлину на нефть до 401,5 долл.

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 апреля 2013 года снизится на 19,1 доллара - до 401,5 доллара за тонну с 420,6 доллара за тонну в марте, следует из постановления правительства РФ.

Эксперт Минфина Александр Сакович ранее сообщил журналистам, что экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты в соответствии с законом о таможенном тарифе с апреля перестанут утверждаться постановлением правительства РФ. Ставки пошлин, как и прежде, будут рассчитываться ежемесячно на основании средней мировой цены на нефть. Информация о ставках будет публиковаться на сайте Минэкономразвития, передает ПРАЙМ.

Напомним, Украина закупает российскую нефть марки Urals.

По данным котировочных агентств Platts и Argus, средняя цена на нефть марки Urals в 2012 г. составила 110,52 долл./барр., что на 1% больше по сравнению с показателем за 2011 г. (109,34 долл./барр.).