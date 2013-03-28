«Газпром» подписал десятилетний контракт на поставки газа в Сербию

Москва. Российский газовый монополист компания «Газпром» подписала десятилетний контракт на поставки газа в Республику Сербия в объеме до 1,5 млрд куб. м газа ежегодно.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации «Газпрома» по итогам визита главы компании Алексея Миллера в Сербию.

«В присутствии премьер-министра Республики Ивицы Дачича подписан долгосрочный контракт на поставку российского газа в Республику Сербия в объеме до 1,5 млрд куб. м газа ежегодно в течение 10 лет. Транспортировка газа будет осуществляться по существующему маршруту, а в будущем - по газопроводу «Южный поток», - говорится в сообщении.

А.Миллер заявил, что «Газпром» и Сербия подтвердили стратегический характер двустороннего сотрудничества в нефтегазовой сфере.

«Подписан долгосрочный контракт, Сербия получила гарантии поставок газа и хорошую цену», - сказал он.

Также он подчеркнул, что проект «Южный поток» - самый крупный сегодня инвестиционный проект в Европе - будет реализован с участием сербских компаний и полностью обеспечит перспективные потребности Сербии в энергоресурсах.

Справка УНИАН. В 2012 году Группа «Газпром» поставила в Сербию 1,5 млрд куб. м природного газа.

Транспортировкой, распределением и хранением природного газа на территории Сербии занимается государственное предприятие «Сербиягаз».

В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» реализует проект строительства газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы — «Южный поток». Для реализации сухопутной части проекта с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией и Хорватией были подписаны межправительственные соглашения.

В ноябре 2009 года была зарегистрирована совместная проектная компания South Stream Serbia AG. Доля ОАО «Газпром» в компании составляет 51%, ГП «Сербиягаз» - 49%.

В октябре 2012 года было принято положительное окончательное инвестиционное решение по проекту «Южный поток» на территории Сербии.