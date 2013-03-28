УКРАИНА НАЧАЛА ПОСТАВКИ ГАЗА ИЗ ЕВРОПЫ ЧЕРЕЗ ТЕРРИТОРИЮ ВЕНГРИИ

Будапешт. Украина начала реверсные поставки газа из Европы через территорию Венгрии, сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров в рамках официального визита в Венгрию.

«Мне очень приятно сообщить, что сегодня, и это знаменательно, украинско-венгерскую границу пересекла «первая молекула», в шутку, конечно, венгерского газа по реверсной системе поставок газа в Украину. Это без преувеличения очень большое событие, потому что оно реально означает прорыв энергетической зависимости Украины», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что знаменательно, что такой прорыв произошел со стороны Венгрии, и в связи с этим поблагодарил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его принципиальный подход, который позволил долгие и трудные переговоры завершить позитивным результатом.

«И вот сейчас Украина получила возможность транспортировать значительное количество газа на свою территорию. Это, без преувеличения, очень серьезное и важное событие в наших двухсторонних отношениях», - отметил Н.Азаров.

Он подчеркнул, что также обсудил с В.Орбаном расширение возможностей для транзита газа в Украину.

По словам Н.Азарова, венгерский премьер дал соответствующее поручение своим подчиненным, а с украинской стороны будет проводиться такая же работа.

Сейчас Украина и Венгрия обсуждают возможность транспортировки в Украину газа из Европы в объеме до 10 млрд кубических метров, сообщил журналистам пресс-секретарь премьер-министра Украины Николая Азарова Виталий Лукьяненко.

«Имеющаяся мощность - 2 млрд кубических метров. Но есть предложение, которое согласовывают технические эксперты сторон по увеличению объемов в пять раз, то есть до 10 млрд можно будет прокачивать», - сказал В. Лукьяненко.

Он отметил, что стороны также обсуждают возможность других путей поставок газа из Европы в Украину.

Напомним, Украина планирует в 2013 году заключить контракт на поставку природного газа в объеме 7 млрд куб. м в год через территорию Венгрии и Словакии.

С 1 марта 2012 года “Укртрансгаз” обеспечил возможность приема газа из Венгрии в Украину в объеме до 3 млн куб. м в сутки в зимний период и более 1 млн куб. м - в летний.

Вопрос поставки газа с территории Словакии в объеме до 3 млн куб. м в сутки на данный момент требует технологического согласования.

Немецкий газовый трейдер RWE Supply & Trading продал Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» по итогам 2012 года - первого года, когда страна начала импортировать этот вид топлива с европейского рынка - 56 млн куб. м газа.

C 1 ноября 2012 года "Нафтогаз Украины" начал импорт газа, закупаемого у немецкой компании RWE и поставляемого по реверсной схеме в Украину через Польшу.

В 2013 году Украина планирует импортировать по реверсной схеме из Европы 5 млрд куб. м газа и сократить его закупки в России до 20 млрд куб. м.

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