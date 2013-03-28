Украина и Венгрия договариваются о транспортировке газа в объеме до 10 млрд куб. м

Будапешт. Украина и Венгрия обсуждают возможность транспортировки в Украину газа из Европы в объеме до 10 млрд кубических метров.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь премьер-министра Украины Николая Азарова Виталий Лукьяненко.

«Имеющаяся мощность - 2 млрд кубических метров. Но есть предложение, которое согласовывают технические эксперты сторон по увеличению объемов в пять раз, то есть до 10 млрд можно будет прокачивать», - сказал В. Лукьяненко.

Он отметил, что стороны также обсуждают возможность других путей поставок газа из Европы в Украину.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Николай Азаров заявил, что Украина начала реверсные поставки газа из Европы через территорию Венгрии.

Напомним, Украина планирует в 2013 году заключить контракт на поставку природного газа в объеме 7 млрд куб. м в год через территорию Венгрии и Словакии.

С 1 марта 2012 года “Укртрансгаз” обеспечил возможность приема газа из Венгрии в Украину в объеме до 3 млн куб. м в сутки в зимний период и более 1 млн куб. м - в летний.

Вопрос поставки газа с территории Словакии в объеме до 3 млн куб. м в сутки на данный момент требует технологического согласования.