Украина начала поставки газа из Европы через территорию Венгрии

Будапешт. Украина начала реверсные поставки газа из Европы через территорию Венгрии, сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров в рамках официального визита в Венгрию.

«Мне очень приятно сообщить, что сегодня, и это знаменательно, украинско-венгерскую границу пересекла «первая молекула», в шутку, конечно, венгерского газа по реверсной системе поставок газа в Украину. Это без преувеличения очень большое событие, потому что оно реально означает прорыв энергетической зависимости Украины», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что знаменательно, что такой прорыв произошел со стороны Венгрии, и в связи с этим поблагодарил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его принципиальный подход, который позволил долгие и трудные переговоры завершить позитивным результатом.

«И вот сейчас Украина получила возможность транспортировать значительное количество газа на свою территорию. Это, без преувеличения, очень серьезное и важное событие в наших двухсторонних отношениях», - отметил Н.Азаров.

Он подчеркнул, что также обсудил с В.Орбаном расширение возможностей для транзита газа в Украину.

По словам Н.Азарова, венгерский премьер дал соответствующее поручение своим подчиненным, а с украинской стороны будет проводиться такая же работа.

Как сообщал УНИАН, министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил, что Европейский Союз обещает Украине решить вопрос о диверсификации поставок природного газа, что повлияет на цену российского газа для Украины.

Он объяснил, что речь идет о реверсных поставках газа из Европы.

Напомним, Украина планирует в 2013 году заключить контракт на поставку природного газа в объеме 7 млрд куб. м в год через территорию Венгрии и Словакии.

С 1 марта 2012 года “Укртрансгаз” обеспечил возможность приема газа из Венгрии в Украину в объеме до 3 млн куб. м в сутки в зимний период и более 1 млн куб. м - в летний.

Вопрос поставки газа с территории Словакии в объеме до 3 млн куб. м в сутки на данный момент требует технологического согласования.

Немецкий газовый трейдер RWE Supply & Trading продал Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» по итогам 2012 года - первого года, когда страна начала импортировать этот вид топлива с европейского рынка - 56 млн куб. м газа.

C 1 ноября 2012 года "Нафтогаз Украины" начал импорт газа, закупаемого у немецкой компании RWE и поставляемого по реверсной схеме в Украину через Польшу.

В 2013 году Украина планирует импортировать по реверсной схеме из Европы 5 млрд куб. м газа и сократить его закупки в России до 20 млрд куб. м.

«С сегодняшнего дня с утра начались поставки природного газа с территории Венгрии на территорию Украины. Это идет поставка в рамках контракта с компанией RWE”, - сообщил в четверг, 28 марта, журналистам в Будапеште министр угольной промышленности и энергетики Украины Эдуард Ставицкий.

«Цена составляется на каждый день по северо-германскому споту. На данный момент эта цена ниже, чем 380 тыс. долл. за тысячу метров кубических», - отметил он.

По словам министра, технически на сегодняшний день есть возможность поставок из Венгрии в Украину как минимум 3-3,5 млн кубометров газа в сутки.

«Но на протяжении 1-2 месяцев техническая возможность будет составлять приблизительно 15 млн кубических метров, что в пять раз больше, чем сейчас. Если подсчитать - это не меньше 5 млрд кубометров в год», - отметил Э.Ставицкий.

Также он подчеркнул, что сейчас существует техническая возможность поставок в Украину газа из Европы через территорию Польши на уровне приблизительно 2 млрд кубических метра в год.

Украинское правительство работает над увеличением поставок газа через территорию Польши.