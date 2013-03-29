Цены на нефть продолжили рост на новостях из Японии

На мировых торгах в пятницу, 29 марта, цены на нефть продолжили рост.

Так, цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже поднялась на 0,33 доллара, или 0,3%, - до 110,02 доллара за баррель.

Стоимость майских фьючерсов на легкую нефть марки WTI повысилась на 0,65 доллара, или 0,67%, - до 97,23 доллара за баррель, передает Bloomberg.

В пятницу цены на нефть подняли статданные из Японии - число новостроек в стране выросло на 3% в феврале после роста на 5% в январе. Аналитики ожидали снижения показателя.

Между тем, рост котировок ограничивают новости из Китая, где власти требуют от малых и средних банков жестко контролировать кредитование.