Руководители АЭС Европы и Азии обменялись опытом действий в аварийных ситуациях

Руководители атомных электростанций Восточной Европы и Азии обменялись опытом действий в аварийных ситуациях и минимизации их последствий в ходе семинара, организованного НАЭК «Энергоатом».

Об этом сообщила пресс-служба «Энергоатома», сославшись на проведенный в Киеве семинар «Разработка, внедрение и использование Руководств по управлению тяжелыми авариями (РУТА) на АЭС».

«В ходе подведения итогов семинара его участники высоко оценили полезность подобных мероприятий для специалистов АЭС, эксплуатирующих различные типы реакторов, и предложили включить вопросы, связанные с РУТА, в программы партнерских проверок, проводимых ВАО АЭС», - сказано в сообщении.

Международный семинар, по информации «Энергоатома», был подготовлен совместно с Московским центром Всемирной ассоциации операторов, эксплуатирующих атомные электростанции, (ВАО АЭС — МЦ).

В нем приняли участие представители АЭС из Армении, Болгарии, Венгрии, Индии, Ирана, России, Словакии, Украины, Финляндии и Чехии.

Как отмечает пресс-служба, кроме обмена опытом действий в аварийных ситуациях, участники рассмотрели вопросы технического состояния АЭС и персонала станций, а также высказали желание дальнейшего сотрудничества и привлечения новых участников.

«В итоге было предложено в дальнейшем проводить семинар на постоянной основе и приглашать к участию в нем разработчиков энергоблоков для атомных электростанций», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 25 марта государственное предприятие «НАЭК Энергоатом» и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали кредитное соглашение объемом 300 млн евро по проекту «Комплексная (сводная) программа повышения уровня безопасности энергоблоков атомных электростанций».

В конце 2011 года Кабмин утвердил Комплексную программу повышения уровня безопасности энергоблоков АЭС на 2012-2017 годы общей стоимостью 12,453 млрд грн. В декабре 2012 года Кабмин признал целесообразным привлечение НАЭК «Энергоатом» займов от Европейского банка реконструкции и развития и Европейского сообщества по атомной энергии (Euratom) для реализации инвестиционного проекта по повышению безопасности атомных электростанций Украины.

Общая оценочная стоимость программы составляет 1,245 млн евро, в том числе за счет кредитов ЕБРР и «Евроатома» - 600 млн евро на паритетных условиях.

В марте 2013 года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) принял решение об участии в реализации Комплексной программы повышения уровня безопасности энергоблоков АЭС Украины на 2012-2017 годы путем предоставления кредита на сумму 300 млн евро.

В результате выполнения этой программы украинские АЭС будут приведены в соответствие с международными стандартами безопасности согласно требованиям МАГАТЭ.

Начало кредитования – 2013 год, срок предоставления кредита - 15 лет по ставке LIBOR по евро + 1%.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

Всемирная ассоциация организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС, WANO) создана с целью обмена опытом эксплуатации АЭС и объединяет всех операторов АЭС мира.