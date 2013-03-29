"Альтис-Холдинг" примет участие в строительстве нефтетерминала в Гданьске

Варшава. Украинская строительная компания "Альтис-Холдинг" (Киев) вошла в состав консорциума, выигравшего тендер на строительство нефтетерминала в польском Гданьске, стоимостью около 130 млн долл. (415 млн злотых).

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба польской государственной нефтетранспортной компании Pern Przyjazn, которая выступает заказчиком этого проекта.

В консорциум, который обязан построить этот терминал в 2015 году, вошли две компании из Словакии (Vahostav и PSJ Hydrotranzit), а его главой является польская фирма IDS-BUD S.A. (Варшава).

Министр государственного имущества Польши Николай Будзановский, который утвердил этот проект, назвал его важным для энергетической безопасности страны.

"Это важно не только с точки зрения конкурентоспособности польской экономики, но также для создания гибкого решения на случай дефицита топлива на национальном рынке", - сказал министр, которого цитирует пресс-служба компании.

Pern отметила, что проект предусматривает строительство нефтетерминала, вместимостью 400 тыс. кубометров нефти и 300 тыс. нефтепродуктов и других продуктов.

Вместе с тем, Польская Gazeta Wyborcza написала в пятницу о завышенной стоимости резервуаров, которые должны быть построены в рамках этого контракта, и о выборе победителя "в странно проведенном тендере".

По данным издания, в 2011 году PERN ввел в эксплуатацию новые резервуары в Адамове вместимостью 200 тыс. тонн за около 31,2 млн долл., а в этом году получит в эксплуатацию еще два резервуара возле Плоцка за 22,5 млн долл.

"Резервуары в Гданьске вместимостью 375 тыс. кубометров обойдутся более чем в три раза дороже тех, которые заказывали предыдущее правления", - пишет издание.

GW также заметила, что госкомпания аннулировала результаты объявленного весной прошлого года тендера на строительство 29-ти резервуаров с необходимой инфраструктурой, после чего без объявления нового тендера предложила компаниям, которые подали заявки, представить предложения только на шесть резервуаров.

Пресс-секретарь PERN Роман Гуральский объяснил изданию такую процедуру тем, что она была самой "быстрой, простой и эффективной" в такой ситуации.

Он также сказал, что нельзя сравнивать стоимость строительства резервуаров в Гданьске, Адамове и Плоцке, поскольку последние строились на территории PERN c уже существующей необходимой инфраструктурой.

"В Гданьске нужно строить все с нуля", - сказал он.

Gazeta Wyborcza также заметила, что лидер консорциума компания IDS-BUD занимается строительством центра для разведения рыб, строит канализацию в польском городе Радом и дорогу к торговому центру Auchan.

В тоже время, по данным веб-сайта компании, у нее есть опыт строительства резервуаров для топлива, реализации проектов по сооружению нефтепроводов. Однако, чаще всего компания, которая, среди прочего выполняла работы при строительстве Национального стадиона в Варшаве, строила дороги и торговые центры.

Справка УНИАН. В "Альтис-Холдинг", история которого начинается с 1995 года, входит 17 компаний, которые, в частности, занимаются строительными работами, проектированием, производством строительным материалов. По данным веб-сайта компании, среди реализованных ею строительных проектов больше всего есть построенных торговых центров. Компания также построила новый аэропорт во Львове.

Корпорация «Альтис-Холдинг» в августе 2012 года выиграла тендер на реконструкцию транспортной развязки на Почтовой площади в Киеве и стала генеральным подрядчиком. По ее оценкам, стоимость реконструкции Почтовой площади в Киеве составляет 403,6 млн грн.