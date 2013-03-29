Одесский НПЗ возобновляет работу после двухлетнего простоя

Одесский нефтеперерабатывающий завод после двухлетнего простоя, инициированного предыдущим собственником – крупнейшей частной нефтеперерабатывающей компании «ЛУКОЙЛ» (Россия) – приступил к пусконаладочным работам для возобновления производства продукции.

Как передает корреспондент УНИАН, пуск к началу работ на заводе дал председатель Совета директоров группы ВЕТЭК – нынешнего собственника предприятия – Сергей Курченко в присутствии министра топлива и энергетики Украины Эдуарда Ставицкого.

«Этим мы возрождаем отечественную нефтепереработку. Мы очень рады тому, что завод достался нам в хорошем состоянии», – сказал С.Курченко и добавил, что компания нацелена сделать предприятие экономически эффективным и конкурентоспособным.

«Собственное производство – инструмент борьбы с фальсификатом на рынке. Потребители в Украине будут приобретать хорошее топливо по доступным, экономически обоснованным ценам», - сказал С.Курченко.

Как предполагается, основное производство на заводе начнется уже через два месяца. В первую очередь из простоя будет выведена установка АВТ (первичная переработка), которая является основным звеном технологической цепочки предприятия. Кроме того, уже в ближайшее время на заводе будут проведены работы по проверке и отладке всех производственных установок, автоматизированных систем управления и противоаварийной защиты. На предприятии отметили, что на данный момент на заводе действует современная система автоматического мониторинга состояния атмосферного воздуха, а также система раннего выявления чрезвычайных ситуаций и автоматического оповещения надзорных органов и аварийно-спасательных служб о нештатных ситуациях.

В свою очередь министр Э.Ставицкий пообещал всячески содействовать в возрождении нефтепереработки в Украине. «Вы скоро увидите, как в течение года правительство примет ряд постановлений для поддержания отечественной нефтепереработки», – сказал Э.Ставицкий.

Как сообщал УНИАН, Одесский нефтеперерабатывающий завод (г. Одесса) способен ежегодно перерабатывать 2,8 млн тонн нефти. С 2000 года завод принадлежал крупнейшей в Российской Федерации частной нефтяной компании «ЛУКОЙЛ».

С июля 2005 года по март 2008 года Одесский НПЗ находился на широкомасштабной модернизации. Проведенная модернизация предприятия открыла возможность увеличить глубину переработки нефти с 56,02% (в 2004 году) до 78%, нарастить на 2% отбор светлых нефтепродуктов и выпуск вакуумного газойля, уменьшить производственные потери на 0,56%. Модернизация завода позволила выпускать бензин по стандарту Евро-3, дизельное топливо - по стандарту Евро-4.

В октябре 2010 года «ЛУКОЙЛ» остановил работу Одесского НПЗ, объяснив свое решение низкой рентабельностью и неблагоприятной конъюнктурой украинского рынка.

В 2011 году «ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ» увеличил чистый убыток на 3,7%, по сравнению с 2010 годом, до 795,841 млн грн.

Вместе с тем, в начале 2013 года производственный интерес к заводу высказала группа компаний «Газ Украина», которая в конце февраля 2013 года заявила о консолидации своих активов под новым брендом «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК).

4 марта 2013 года «ЛУКОЙЛ» продал украинской группе ВЕТЭК 99,6% акций Одесского нефтеперерабатывающего завода.