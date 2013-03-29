Инспекция МАГАТЭ проверила работу Ривненской АЭС

Инспекция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проверила работу Обособленного подразделения (ОП) «Ривненская АЭС» госпредприятия НАЭК «Энергоатом», сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно сообщению, во время визита инспекторов МАГАТЭ была проведена проверка бассейна выдержки №3 после перегрузки ядерного топлива, проверка свежего топлива в хранилище блоков №3 и №4, а также проверка систем наблюдения МАГАТЭ, установленных в реакторном отделении блоков №3 и №4.

Ранее, ратифицировав договор о нераспространении ядерного оружия, Украина взяла на себя обязательства об исключительно мирном использовании ядерных материалов. Для технического контроля гарантий в этой области МАГАТЭ уже почти полвека проверяет безопасность ядерной деятельности в мире, применяет целый ряд процедур: опечатывание реакторных установок после ремонтных кампаний, контроль за поступлением свежего и отправкой отработанного ядерного топлива, а также по всем топливным операциям на самой АЭС. Среди других методов контроля применяется и видеонаблюдение за топливными кассетами.

Согласно установленным международным нормам, персонал атомных станций не имеет доступа к оборудованию МАГАТЭ. Задача предприятий, где расположены системы наблюдения агентства, - обеспечить его сохранение и постоянное электропитание. Таким образом, исключается любая возможность изменения зафиксированных данных.

Справка УНИАН. Ривненская АЭС – первая в Украине атомная электростанция с водо-водяными ядерными реакторами, в настоящее время являющимися единственным типом реакторов в Украине, и единственная – с энергоблоками на базе первых реакторов этой серии ВВЭР-440 (В-213). На АЭС в эксплуатации находится 4 энергоблока общей мощностью 2880 МВт.

РАЭС расположена в Волынском Полесье, около реки Стыр, в 4 км от города Кузнецовск.

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.