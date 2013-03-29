Ставицкий: Украина до конца года увеличит нефтепереработку до 1 млн тонн в месяц

Украина планирует до конца текущего года выйти на объем нефтепереработки до 1 млн тонн в месяц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время торжественного открытия Одесского нефтеперерабатывающего завода, простаивавшего последние два года, заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

«До конца года выйдем до 1 млн тонн в месяц», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, нефтеперерабатывающие заводы Украины (НПЗ) в январе-феврале 2013 года сократили объем первичной переработки нефти до 0,5 млн тонн, что на 63,8% меньше показателя аналогичного периода 2012 года. Первичная переработка нефти на отечественных НПЗ в феврале 2013 года уменьшилась по сравнению с предыдущим месяцем на 63,7%.

Напомним также, что сегодня, 29 марта, состоялось торжественное открытие Одесского НПЗ, полномасштабное производство на котором начнется уже через два месяца.