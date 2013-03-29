Новый собственник Одесского НПЗ рассчитывает на поставки сырья с моря

Одесский нефтеперерабатывающий завод рассчитывает наладить поставки сырья – нефти марки Urals - с моря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил исполнительный директор группы ВЕТЭК - нынешнего собственника предприятия - Александр Каплан во время торжественного открытия Одесского НПЗ, простаивавшего последние два года.

«Мы рассчитываем на поставки с моря, хотя схема сложная. Магистральный нефтепровод на данный момент не работает в нашем направлении», - сказал А. Каплан.

При этом он отметил, что перевалку сырья планируется осуществлять на терминале «Синтез-Ойл».

«После наладки регулярных поставок нефти компания планирует выйти на годовой объем переработки до 2,5 млн тонн и выпускать бензин стандарта Евро-5», - сказал А.Каплан.

Основным рынком сбыта, по его словам, станет внутренний рынок страны, а в перспективе - выход на экспорт. А.Каплан также подчеркнул, что нефть для переработки (марки Urals) будет закупаться у участников рынка.

Как сообщал УНИАН,Одесский нефтеперерабатывающий завод после двухлетнего простоя, инициированного предыдущим собственником – крупнейшей частной нефтеперерабатывающей компании «Лукойл» (Россия), приступил к полномасштабным пусконаладочным работам для возобновления производства продукции.