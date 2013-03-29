В Донецкой области на Углегорской ТЭС возник пожар

В Донецкой области на Углегорской теплоэлектростанции возник пожар.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области, в 15.14 в диспетчерскую службу поступила информация о возгорании на Углегорской теплоэлектростанции.

Согласно сообщению, на втором блоке произошло возгорание оборудования, которое перетирает уголь на пыль. В дальнейшем огонь распространился на кровлю здания.

Подразделения ГУ ГСЧС выехали на вызов по повышенному номеру. Из опасной зоны уже выведены 10 человек. В настоящий момент продолжается ликвидация возгорания. Масштабы и причины пожара устанавливаются.

Руководитель Центра пропаганды Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области Инна Седова в 18.00 уточнила корреспонденту УНИАН, что «информация о погибших (во время этого пожара) в оперативную службу не поступала» и пообещала своевременно оповещать об этой чрезвычайной ситуации.

Напомним, Углегорскую ТЭС эксплуатирует Государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго».