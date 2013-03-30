Создана правительственная комиссия по расследованию причин аварии на Углегорской ТЭС

Премьер-министр Украины Николай Азаров создал правительственную межведомственную комиссию для установления причин аварии, которая произошла на Углегорской теплоэлектростанции в г. Светлодарск Донецкой области.

Об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины.

Комиссию в составе представителей Министерства энергетики и угольной промышленности, Министерства экологии и природных ресурсов Украины, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Донецкой облгосадминистрации возглавил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий. На данное время комиссия работает на месте аварии с целью проведения расследования ее причин и обстоятельств. По информации заместителя главы Донецкой облгосадминистрации Валерия Лукашенко, водоснабжение, электроснабжение и газоснабжение города Светлодарск не прекращалось. «Сразу же после пожара были задействованы резервные источники воды, а электроснабжение переключено на сети других поставщиков электроэнергии. Централизованное теплоснабжение отсутствует, но у людей есть возможность пользоваться электрообогревателями, которые по распоряжению председателя Донецкой ОГА Андрея Шишацкого были приобретены и розданы социально незащищенным гражданам», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, вчера, 29 марта, в 15.15 в г. Светлодарск (г. Дебальцево) на Углегорской ТЭС ПАО “Центрэнерго” на втором энергоблоке возник пожар, в результате которого огнем частично повреждены технологическое оборудование и кровля здания.

На месте пожара спасатели обнаружили тело погибшего. Пять человек ожогами тела и отравлением продуктами горения госпитализированы.

Пожар ликвидирован сегодня, 30 марта в 5 часов 40 минут.

Пожарно-спасательной службой из задымленной среды спасены десять человек.

Информация о пожаре внесена в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ч.2 ст.272 УК Украины (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей).