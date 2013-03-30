Рейдеры почти сутки блокировали работу Галицкого РЭС Львова – «Львовоблэнерго»

Рейдеры почти сутки блокировали роботу диспетчерской Галицкого района электросетей Львова.

Как сообщили УНИАН в Отделе корпоративных связей ПАО «Львовоблэнерго», с 19.30 28 марта до 15.00 29 марта электрообеспечение Галицкого района города Львова оказалось под угрозой в результате рейдерских действий.

Как отмечается в сообщении, «28 марта, около 19.30, лица, действовавшие в интересах физического лица - предпринимателя Москаль Г.И. осуществили рейдерский захват здания оперативно-диспетчерской группы Галицкого РЭС ПАО „Львовоблэнерго”, замуровав вход с проспекта Шевченко и заблокировав выезд оперативного транспорта с улицы Волошина. В результате рейдерства была парализована работа стратегического объекта, которым является диспетчерская, из которой осуществляется управление электроснабжением около 40 тысяч потребителей».

Как сообщает ПАТ «Львовоблэнерго», «частный предприниматель Москаль Г.И. мотивировала свои действия наличием договора аренды на вышеуказанные помещения с Управлением коммунальной собственности Львовского горсовета, который заключен в 2012 году. В то же время есть действующий договор аренды помещений, где находится оперативно-диспетчерская группа, между ПАО „Львовоблэнерго” и управлением коммунальной собственности Львовского горсовета, который пролонгирован в 2010 году и действителен до 30 декабря 2014 года».

«Сложилась неоднозначная ситуация, когда на одни и те же помещения при наличии действующего договора аренды управление коммунальной собственности заключает еще один договор. В связи с этим 29 марта состоялось оперативное совещание при участии председателя Галицкой райадминистрации Ирины Маруняк, представителей ПАО „Львовоблэнерго”, управления коммунальной собственности Департамента экономической политики Львовского горсовета и физического лица-предпринимателя, которая заблокировала доступ в помещение РЭС. На основании юридических документов, которые были представлены сторонами, предпринимателю Москаль Г.И. было предложено добровольно открыть доступ в помещения, которые в соответствии с договором аренды находятся в пользовании Галицкого РЭС», - отмечается в сообщении.

29 марта, в 15:00, в присутствии представителей правоохранительных органов, ЛКП „Княжий город” и Галицкой райадминистрации предпринимателем Г.Москаль были открыты двери в заблокированное помещение и работниками ПАО „Львовоблэнерго” была разрушена кирпичная стена, построенная рейдерами.

ПАО „Львовоблэнерго” направило материалы относительно неправомерных действий, а именно препятствования деятельности Общества, в прокуратуру города Львова, в Львовское городское управление ГУ МВД во Львовской области, управление СБУ во Львовской области, городскому голове Львова и председателя Галицкой райадминистрации.